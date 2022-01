Nežni očka Primož Roglič

Kolesarski as Primož Roglič ne skriva, koliko mu pomeni, da ga na njegovi poti ves čas spremlja žena Lora s sinom Levom. Z njim sta v trenutkih, ko mu gre odlično, pa tudi takrat, ko se ne izide vse po njegovih željah. Za letos ima ambiciozne načrte, še prej pa so si privoščili par dni zasluženega oddiha. Odpravili so se na bele strmine, nekoč Primožu tako domače, ko je še treniral smučarske skoke.

Malčka sta z Loro postavila na tekaške smuči in vsi trije so zelo uživali. Lev je prav spretno naredil prve korake na smučeh, nato pa so Primoža že čakale obveznosti, tako priprave kot spletna predstavitev nove sezone, ki bo več kot obsežna.

Začel jo bo z etapno dirko Pariz–Nica, nato pa bo dirkal iz Milana do San Rema, se potegoval za vnovično zmago v Baskiji, šel na klasiko Valonska puščica, v Liege–Bastogne–Liege, pa še na dirko po Španiji in Franciji ter vrsto drugih. Seveda bosta z njim tudi njegova najdražja.