Neznana igralca v čevljih Williama in Kate

Tik pred začetkom predvajanja pete sezone serije Krona je v javnost prišla vest, da so izbrani igralci, ki bodo v šesti in zadnji nastopili v vlogah princa Williama in Kate Middleton. Williama bosta igrala 16-letni Rufus Kampa in 21-letni Ed McVey, Kate pa bo upodobila 19-letna Meg Bellamy. Gre za neznana imena v medijskem prostoru.

Tako Kampa kot McVey, ki je obiskoval gledališko šolo Drama Centre London, sta nastopala le v nekaj gledaliških predstavah, nista pa igrala v nobeni televizijski ali filmski produkciji. Bellamyjeva nima nobenih izkušenj s profesionalnim igranjem. Ed in Meg sta bila izbrana na podlagi avdicijskih posnetkov, ki sta jih, ko je Netflix objavil, da išče igralce, poslala ustvarjalcem serije.

Rufus Kampa (zgoraj) v gledališki predstavi Skrivni dnevnik Adriana Krta

Kampa bo igral 15-letnega Williama in se bo soočil z nekaj težkimi čustvenimi prizori, kajti princa bo upodobil v obdobju smrti njegove mame princese Diane. Meg in Ed pa bosta uprizorila mladega Williama in Kate med njunim študijem na univerzi St. Andrews med letoma 2001 in 2005.