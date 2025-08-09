Nežna stran Luke Dončića: uresničil najstniško željo (Suzy)

Po veličastnem podpisu pogodbe, s katero se je Luka Dončić zavezal klubu Los Angeles Lakers, je razkril nekaj, česar doslej še nismo vedeli o njem. Morda ga je k temu spodbudila vrtoglava finančna injekcija v višini 142 milijonov evrov, na kolikor je ovrednoten njegov prispevek v naslednjih treh letih igranja v ligi NBA.

Kmalu po uradnem delu se je odpravil na koncert svojih najstniških idolov, fantovske skupine Backstreet Boys. Tam ga je navdušeno sprejel Brian Littrell, eden od članov slavne zasedbe. Srečanja se je še posebej razveselil njegov sin Baylee, po tem, ko sta z očetom v dar dobila najnovejši košarkarjev dres športnega zvezdnika.

Za nameček je Slovenec s številko 77 novinarjem zaupal, da obožuje muzikale. Že v otroštvu jih je rad gledal, najbolj ga je prepričala uspešnica Mamma Mia. Dodal je, da zna vse pesmi na pamet, kar je presenetilo tiste, ki poznajo njegovo obsesijo z balkanskimi turbo-folk ritmi.