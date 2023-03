Nežna pomladna romantika: prišel je čas romantičnih kril (FOTO)

Strogi kroji in temne barve se dokončno umikajo in prepuščajo prizorišče zasanjani romantiki – slogu, ki ga izvabijo prvi pomladni žarki in prebujajoča se narava.

Naj gre za cvetlični potisk ali zgolj barve, ki spominjajo na pomladne travnike, vaš stil naj zadiha z lahkotno svežino.

Prišel je čas romantičnih kril. (High)

Pozabite na enobarvne plašče, v modi so vzorci! (Ottod'ame)

Kavbojke (Zara) so multifunkcionalno oblačilo, ki ga lahko dodelamo s preostalimi kosi, na primer romantično bluzo.