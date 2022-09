ZVEZDA FILMA GAJIN SVET 2

Neža Smolinsky: Jurij Zrnec je bil moj terapevt

Biti del projekta, kakršen je film Gajin svet 2, ki trenutno podira vse rekorde gledanosti v slovenskih kinematografih, je lahko v čast vsakemu igralcu in igralki. Tako meni mlada igralka, ki v filmu uprizarja Gajino starejšo sestro Teo. Triindvajsetega novembra bo dopolnila komaj dvajset let, in čeprav bo šele zakorakala iz najstniškega obdobja, se lahko po razmišljanju in pogledu na današnji svet kosa s tistimi, ki imajo kar nekaj življenjskih izkušenj. V vlogi Tee se je marsikomu na trenutke zdela zoprna najstnica, v resnici pa je Neža izjemno simpatična mladenka, ki še kar ne more verjeti, da se je tudi z drugim delom filma o Gaji in njeni družini zgodila čarovnija.