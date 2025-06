Slovenska voditeljica se je poročila, jokala je od sreče (Suzy)

Ljubica Mlinar, voditeljica oddaje Dobro jutro, je predzadnji konec tedna v maju v vili Trata najprej pripravila dekliščino za prijateljice, nato jo je čakal še veliki finale, poroka z dragim Juretom Pešcem. Za ta veličastni dan sta izbrala čudovito kuliso – idilično posestvo Tri lučke, ki se razprostira med vinogradi v Sremiču nad Krškim, od koder se ponuja razkošen razgled na mesto in okoliške griče.

Bila je čudovita nevesta.

Ljubica in Jure se bosta še dolgo spominjala poročnega dne, saj je bilo vse popolno: pred matičarja je mladoporočenca spremila glasba v živo, sledila je zabava za svate, med katerimi so bili tudi Ljubičini sodelavci in znani televizijski obrazi, kot so David Urankar, Špela Močnik Paradiž in Monika Tavčar. Svatje so bili soglasni, da je bila svetlolasa voditeljica ena najlepših nevest, kar so jih videli, izbrala je tudi prelepo poročno obleko. Za prvi ples z ženinom se je preoblekla v bolj sproščeno različico in poročna zabava se je zavlekla dolgo v noč. Potovanje bo še malce počakalo, saj se je gospa Pešec že vrnila v službo.

