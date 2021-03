Med 10 nominirankami, ki so v zadnjem letu s svojim delovanjem naredile neverjetne premike v družbi za vse nas, je strokovna komisija za Ono 365 razglasila skupino medicinskih sester na covidnih oddelkih in v domovih za starejše, ki v nepredstavljivih okoliščinah požrtvovalno, s srcem in odgovornostjo skrbijo za vse, ki potrebujejo pomoč, in rešujejo življenja. Priznanje sta v imenu skupine prejeli Janja Perme Hajdinjak z ljubljanske klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja ter Valerija Karneža iz Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah. Bralci revije Ona so imeli prvič možnost predlagati, katera ženska se jim je v preteklem letu najbolj vtisnila v spomin s svojim delom, pogumom, odločnostjo, daleč največ glasov pa je prejela prof. dr. Bojana Beović. »Letošnji izbor za Ono 365 je poseben, ampak ne zato, ker živimo v času epidemije, ki je naša življenja že nekajkrat zavrtela naokrog, temveč je poseben, ker v tako zahtevnih časih stopamo v ospredje ženske: s svojo vztrajnostjo, borbenostjo in odločnostjo za – prav,« je dejala urednica One in odgovorna urednica Oneplus Sabina Obolnar in dodala: »Neverjetne zgodbe, neverjetne preizkušnje. Ampak ženske to zmoremo.« Prireditev, ki je potekala prek spleta, se je zaključila s podporo gibanju Nisisama.

