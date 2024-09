Neverjetna Kazimira Lužnik Nanut (90): Z dobro voljo je vse mogoče (Suzy)

Njena hiša v Slovenj Gradcu je obdana s cvetjem, lično in skrbno urejena kot pri Muci copatarici. »Vse še postorim sama. Rože so mi v veliko veselje, zelenjava malo manj. Tudi kuham in pospravljam še sama. Uživam, ko poskrbim za moža Miloša, upokojenega pediatra, ki je lani praznoval stoti rojstni dan. Potem obujem superge in grem teč,« veselo pove tekačica, ki bo 31. avgusta praznovala častitljivi 90. rojstni dan.