Neverjeten sprejem za zasedbo Skrito v raju: Slovenski igralci tega nismo vajeni (Suzy)

Ko so se Matej Zemljič, Aleš Valič, Sabina Kogovšek, Blaž Valič, Melani Mekicar, Mila Peršin, Vesna Pernarčič, Gaber Trseglav, Nina Rakovec, Bernarda Oman, Zala Djurić, Primož Vrhovec, Aleksandra Balmazović in Patrik Novak spustili po tekočih stopnicah v ljubljanskem Cityparku, je nepregledna množica na ves glas kričala od veselja in navdušenja, najbolj goreče oboževalce so oblile solze sreče. »Tresem se,« je bilo slišati med igralci, ki še dolgo po druženju z ljubitelji serije niso mogli verjeti, da so doživeli filmski sprejem. Pričakovali so namreč veliko ljudi, a niti v najbolj divjih sanjah si niso predstavljali, da jih bo z vseh strani obdala ogromna množica, ki jim bo pognala adrenalin po žilah. Manjkala je le Gaja Filač, ki je na žalost zbolela.

Presenečena tudi veterana

»Ne spomnim se, da bi katera serija dobila toliko pozornosti in da bi me ljudje tako ustavljali na ulici,« sta se strinjala veterana slovenske igre Aleš Valič in Bernarda Oman. Oboževalci so v Ljubljano prišli z vseh koncev Slovenije, da bi lahko objeli svoje junake, najzvestejši so na srečanje čakali dve uri pred začetkom. »Vesela sem, ko so ljudje nasmejani, in z nami je bilo res veliko nasmejanih obrazov. Moje srce je polno,« je dodala Zala Djurić.

»Moram priznati, da me je skoraj zadela kap, ko sem videla vse te ljudi, in mi je bilo kar malo nerodno. Ne vem, kako se odzvati, ko ljudje vpijejo moje ime. A je neverjetno in mi res veliko pomeni,« je bila iskrena Mila Peršin, ki v seriji igra Saško.

Beg po požarnih stopnicah

Matej Zemljič je podoben sprejem doživel že lani, ob koncu prve sezone. Kljub številnim obveznostim si je zelo želel ponovitve. »Slovenski igralci nismo vajeni takšnih množic. Vesel sem vseh nasmejanih obrazov in vzklikov. Ljudje nas poznajo tudi po naših pravih imenih, ne le po imenih likov. Zares je lepo doživeti kaj takega kot igralec v Sloveniji,« je iskren. Zaupal nam je še nekaj spominov na lansko druženje v Aleji. Ti so še danes zelo živi in kar malo filmski.

»Najbolj sem si zapomnil, da sta me domov spremljala dva varnostnika, ker so oboževalci zabarikadirali službeni vhod, kjer smo imeli kot ekipa nekakšno bazo. Poklicali so mi taksi, in ko sem se spustil po požarnih stopnicah, so ljudje planili iz avtomobilov in poskušali priti do mene. Ko sem sedel v taksi, je na zaslonu pisalo: 'Pozor, vstopila bo zelo znana oseba!' To je bilo tako bizarno!«

S koncem druge sezone se serija zaključuje. 10. junija bo na sporedu zadnji del. Igralci pravijo, da bodo zelo pogrešali dogodivščine iz kampa Paradiso, ki se jim je za vedno vtisnil v srce.

Goreče oboževalke so si celo uredile nohte po navdihu najbolj priljubljenega televizijskega kampa.

Zvezdniki serije so se fotografirali z vsemi, ki so prišli, in znova dokazali, da ostajajo dostopni ter hvaležni za podporo.

Če ste srečanje zamudili, se bo ekipa 4. junija z oboževalci družila še v mariborskem Europarku.

Matej Zemljič je bil tudi tokrat med najbolj obleganimi junaki.

Po uradnem delu so se igralci družili, se podpisovali na roke, majice, knjige, zvezke in ostale predmete.