Neverjeten dosežek Tonke Zadnikar: pri 78 je pretekla še bostonski maraton! (Suzy)

Babica nekdanje smučarke Mete Horvat, Tonka Zadnikar, je res neverjetna. Minuli konec tedna je v Bostonu pretekla že svoj 35. maraton. In to pri 78 letih! »Od nekdaj sem si želela preteči najstarejši in najtežji mestni maraton na svetu. Vesela sem, da mi je to uspelo,« je na cilju malce izmučena, a presrečna povedala Tonka, ki je začela teči po naključju.

Poročila se je mlada. Takrat so živeli na Jezerskem, kjer so veliko hodili. Kot terapevtka je želela dobiti še izkušnjo pri legendarnem dr. Janezu Ruglju, ki je od vseh zahteval, naj tečejo. Ubogala ga je. Sprva je začela hoditi na polmaratone, nato na maratone. In še do danes ni nehala.

»Vsak tek ima nekaj posebnega in pri vsakem doživiš nekaj lepega. V Berlinu smo tekli ob zidu, skozi vrata v vzhodni del. Dvakrat sem bila v Atenah. Poseben občutek je teči po prvotni trasi, z Maratonskega polja, v Amsterdamu tečeš ob vodah,« našteva. Ciljev ji tako tudi v prihodnje ne bo zmanjkalo.