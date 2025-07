Neustrašna Nina Grilc: Z otroki na grški pustolovščini (Suzy)

Mama treh otrok, vplivnica in nekdanja glasbenica Nina Grilc je nedvomno izjemno pogumna ženska, ki je preživela eno najtežjih življenjskih preizkušenj. Od novembra 2021, ko je na smučišču med deskanjem umrl njen življenjski sopotnik in nekdanji vrhunski športnik Marko Grilc, sama vzgaja njune tri otroke – sina Maxxa in hčerki Emmo ter Alasko. Ta ni očeta žal nikoli spoznala, saj je oči za vedno zaprl, ko je bila Nina z njo noseča osem mesecev. Neustrašna lepotica, ki ji prijateljice ljubkovalno pravijo 'mama medvedka', se kljub pretresljivi preizkušnji ne boji življenja in novih izzivov, tem...