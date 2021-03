Neustavljiva mama Anka

Anka Lampič prekipeva od ponosa.

je v letošnji posebni sezoni osvojila vse, kar se je osvojiti dalo, te dni pa že uživa v zasluženem koncu sezone in praznovanjih, ki jih ji pripravljajo njeni najbližji.Vrnitve hčerke domov pa se je nedvomno veselila njena mama, po kateri je Anamarija dobila polovico imena. Lepa svetlolaska je športni gen podedovala po materi, saj je bila ta nekoč odlična alpinistka in plezalka. Ko si je ustvarila družino, pa je hčerko in sina z veseljem vozila na treninge, jima kuhala, prala, skratka, skrbela, da je Anamarija odrasla v šampionko svetovnega formata.Z možem pa se z veseljem udeležita tekem, na katerih se njuna hči poteguje za najvišja mesta. V nedavno končani sezoni sta bila velikokrat prisiljena ostati doma, vendar to ni zmanjšalo intenzivnosti njunega srčnega in bučnega navijanja.