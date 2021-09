Neuslišano hrepenenje po ljubezni

Na začetku se je zdelo, da sta rojena drug za drugega.

Eno najbolj priljubljenih skupin vseh časov so razdružile ljubezenske zdrahe.

inbodo štirideset let po izidu zadnjega albuma novembra letos izdali novega, prihodnje leto pa bodo pesmi prepevali tudi na koncertih. Ob ponovni združitvi članov so v ospredje znova prišle zgodbe o Abbinem razpadu, ki je bil nerazdružljivo povezan z ljubezenskimi zgodbami članov skupine ABBA oziroma njihovim koncem. Še posebej tragična je ljubezenska usoda, katere delček je zabeležen v srce parajoči uspešnici The Winner Takes It All.Prevaral jo je s prijateljicoAgnetha in Björn sta postala par po tem, ko sta se spoznala na snemanju neke glasbene oddaje v Göteborgu. Dve leti pozneje sta se poročila in začela glasbeno sodelovati – delovala sta kot par, rojen drug za drugega. A če je tako vsekakor menila tudi Agnetha, Björn mnenja z materjo svojih dveh otrok ni delil. Ko se je njun zakon po devetih letih končal z ločitvijo, si je našel novo ženo, Agnethino nekdanjo prijateljico, o kateri je trdil, da sta sorodni duši, kar je Agnetho močno bolelo. Prav nasprotno je namreč trdil tudi o njej.»Izselila se je za božič 1978. Zdaj sva prijatelja. Ko jo danes vidim, si težko predstavljam, da sva bila kdaj v intimnem odnosu. Pravzaprav mislim, da uživa v samskem življenju. Bila sva popolnoma nekompatibilna. Z Leno je drugače, resnično se ujemava,« je med turnejo ABBE v Veliki Britaniji komentiral svojo novo zakonsko srečo. Agnetha o koncu zakona z novinarji ni želela govoriti. Naokrog je hodila s temnimi sončnimi očali na obrazu, s katerimi je prikrivala od solz pordele oči.Zmagovalec pobere vseAgnethino razpoloženje se je čutilo tudi na koncertu na stadionu Wembley. Kritiki so njen nastop opisali kot neživljenjski. »Moje srce ni bilo tam. Morda je bil moj nastop takšen, ker sem veliko pretrpela. Ob pogledu na Björna se spominjam številnih reči. Težko mi je. Poskušam biti profesionalna ter plesati in peti, toda veselje je izginilo,« je priznala.Povedala je tudi, da ji uspeh ABBE ni prinesel sreče ter da je bilo vse njeno upanje za prihodnost povezano s tedaj 22-mesečnim sinomin šestletno hčerko. Pesem The Winner Takes It All, ki jo je po njunem razhodu napisal Björn, je bila sol na rano, saj je z njo javno razgalil svoje občutke do nje. Imel jo je za poraženko.Težka leta po ločitviAgnetha se je zatekla k psihoterapijam ter se med letoma 1988 in 2003 popolnoma umaknila iz javnosti. Na svoji posesti v Ekeröu se je posvečala astrologiji, konjem in jogi. Leta 1990 je kazalo, da je vendarle našla srečo v ljubezni, po kateri je tako hrepenela, a je zakon s kirurgomtrajal le tri leta. Leto dni po drugi ločitvi je Agnethina mama naredila samomor, tri leta pozneje pa se je Agnetha spet zaljubila. Njen novi ljubimec je bil nizozemski voznik viličarja, ki pa je bil bolestno ljubosumen. Ko se je odločila, da ga bo zapustila, je ni želel izpustiti. Povsod ji je sledil in ji ni pustil dihati. Da se ga je končno znebila, je morala posredovati policija, pozneje pa mu je sodišče odredilo tudi prepoved približevanja, nazadnje so ga celo izgnali s Švedske.Kljub temu jo je nadlegoval še leta po koncu njunega tri leta dolgega zakona. Z Björnom ni nikoli več vzpostavila pristnega odnosa, čeprav sta se občasno videvala ob rojstnih dneh njunih otrok. Bil je ljubezen njenega življenja, a tudi njeno življenjsko razočaranje. K sreči ji je tudi brez njega po letih trpljenja, kot je priznala, navsezadnje uspelo najti srečo in mir. Zdaj živi s sinom, njegovim partnerjem in njuno hčerko na svojem posestvu.