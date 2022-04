Težave Cristiana Ronalda: Netflix, vroča glava in strto srce

Cristiano Ronaldo je eden najboljših in najbogatejših nogometašev na svetu in prvi, ki je v karieri zaslužil milijardo, družino pa si je omislil, še preden je našel izbranko.

Zadnje čase ga življenje ves čas preizkuša.

Prvič je postal oče leta 2010, Cristiano mlajši živi z njim, mama pa še vedno ni znana. Sedem let pozneje mu je nadomestna mati rodila dvojčka: hčerko Evo in sina Matea. Istega leta, le nekaj mesecev pozneje, mu je Georgina Rodriguez rodila še hčerko Alano Martino. Do takrat svet skorajda ni vedel za njegovo novo ljubezen.

Pred nedavnim je podpisala pogodbo z Netflixom in v sedmih epizodah dokumentarne nadaljevanke povedala vse o sebi in svoji ljubezni. S Cristianom sta razkrila, da sta se spoznala, ko je prišel nakupovat v Guccijevo trgovino, v kateri je delala kot prodajalka. »Nisem pričakoval, da se bom tako močno zaljubil vanjo,« je priznal. Bila je ljubezen na prvi pogled, ki sta jo kronala s hčerkico, pred meseci pa oznanila, da pričakujeta še dvojčka.

V času, ko je pričakoval rojstvo dveh otrok, pa je njegova ekipa Manchester United izgubila tekmo proti Evertonu. Ko je odhajal z igrišča, je jeza kar puhtela od njega. Med oboževalci, ki so pričakali nogometaše, je bil tudi 14-letni avtistični fant, ki je šepajočega asa poskušal fotografirati, a ga je besni Cristiano udaril po roki, da mu je telefon padel iz nje, se razbil, dečku pa ni ostalo nič drugega kot modrice. Pozneje se je Ronaldo opravičil, policija pa je začela preiskovati dogodek.

Zaljubljenca sta se veselila dvojčkov.

Pretekli konec tedna pa ga je doletela še največja bolečina. Georgina je rodila dvojčka, deklico in dečka, a slednji žal ni preživel, sta strtih src sporočila prek instagrama. Mali angelček bo pazil na njuno družino, ki zdaj namesto osmih šteje le sedem članov.