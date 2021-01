Nesrečni Primož Forte

Igralec Primož Forte preživlja težko obdobje. Za vedno je zaspala kosmatinka Bella, njegova zaupnica in dolgoletna spremljevalka, ki mu je delala družbo vse od leta 2004. »Bila je najboljša muca na svetu, zvesta spremljevalka od študentskih let, popotnica in moja opora v najhujših trenutkih. Hvala ti za vse, Bella, uživaj v večnih loviščih, pogrešam te in nikoli te ne bom pozabil. Slava ti,« se je od svoje mačje ljubljenke poslovil igralec, ki se je v televizijsko zgodovino vtisnil predvsem z vlogo simpatičnega Gušta iz Ene žlahtne štorije. Bella je v njegovo življenje vstopila povsem nepričakovano, saj jo je Primoževa mama našla na ulici ob neurju, bila je čisto majhna in prestrašeno se je skrivala pod avtomobilom. Primož je nekoč priznal, da je bila to ljubezen na prvi pogled, njegova mama pa je nato ustanovila društvo Kara, ki skrbi za mucke.

