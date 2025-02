Nerodni Vid Valič: dobil jih je po glavi (Suzy)

Večina ljudi z dopustov prinese kup novih spominov, fotografij in daril. Vid Valič na svojem tradicionalnem zimskem oddihu na toplem ni imel te sreče. Obožuje Kanarske otoke, kamor se odpravi lovit valove. Ti so mu jo tokrat pošteno zagodli, saj se je domov vrnil z razbitim nosom in podplutbami na obrazu.

»Moja prva bojna rana in prva dva šiva na faci. Surfanje je res zabaven šport,« se je pošalil na svoj račun in nam pokazal kronološko sosledje dogodkov. Od odprte rane do kirurškega posega in nazadnje še odličnega celjenja.

Malce se vendarle jezi nase, saj udarca ni dobil od koga drugega, temveč kar od svoje deske. V bodoče bo kljub veščinam, ki jih že obvlada, moral bolje poskrbeti za lastno varnost, kajti morje je neusmiljeno in ne dopušča napak.