Nerazdružljivi prijatelji

Prava triperesna deteljica iskrenih prijateljev, ki jo sestavljajo Nika Krmec, David Amaro in Ines Erbus, se marsikaterega izziva loteva skupaj. Zato ne preseneča, da so moči združili tudi pri fotografiranju z eksotičnimi živalmi. V blejskem hotelu so postavili rajski vrt in vanj zvabili tri glasbeno nadarjene Ljubljančane, da pokažejo pogum in pobližje spoznajo različne plazilce. »Bilo je precej vznemirljivo, ko smo se tako lepo urejeni, kot da nastopamo v kakšnem pravljičnem mladinskem filmu, družili s kuščarji. Moji dekleti nista kazali znakov strahu, s tem pa sta me še dodatno spodbudili, da se spoprijateljim s potomci dinozavrov,« se je nasmejal David in nam zaupal, da jih je smeh spremljal ves vikend na Bledu.



