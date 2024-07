Neptun nam bo snel rožnata očala (Suzy)

Ali res sledite svojemu srcu? Ali sprejemate stvari resnično v danem trenutku, tukaj in sedaj? To so vprašanja, ki si jih boste morali zastaviti, saj zdaj postavljate temelje v odnosih, ki bodo oblikovali vašo prihodnost. V tem obdobju boste čutili močno potrebo po prevrednotenju vseh razmerij v življenju. Nekatera boste želeli poglobiti, saj bodo kazala potencial za rast in izpolnitev, druga ste prerasli in vam ne služijo več, zato jih boste prekinili.