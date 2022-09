Nepričakovani preobrati in nevarnost škandalov

Ker je njegova vladarica v konjunkciji z Neptunom, je lahko občutljiv, a tudi sočuten, optimist z močno intuicijo in širokimi pogledi. Zaradi Neptuna mora paziti le, da ga pri vsakdanjem delu obdajajo iskreni ljudje, ki ga ne zavajajo in mu ne prikrivajo informacij. V 1. hiši sta Mars in Saturn, kar kaže, da njegovo 'mehko sredico' obdaja 'železni oklep'. Izredno discipliniran je, garač, dosleden, vzdržljiv človek, ki se cel preda svojim projektom in kljub oviram ne odneha, zna vztrajno teči na dolge proge. Tudi pri športu ga spremlja energija teh dveh planetov, odlični zanj s...