SPREMEMBA SPOLA

Neprepoznavni zvezdniki in politiki (FOTO)

Lani je bila aplikacija FaceApp, ki vas postara, eden največjih hitov poletja, letos pa so si ustvarjalci aplikacije drznili še nekoliko več. Dodali so funkcijo, ki vas lahko spremeni v moškega ali žensko, mi pa smo se pozabavali s slovenskimi estradniki in politiki. nasprotnega spola so povsem neprepoznavni. Jih vi prepoznate? A. K., foto FaceApp