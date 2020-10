Nepremagljivi Tadej Golob: že hodi in stresa šale

Sprehajalci so v nedeljo ob Ljubljanici naleteli na čudovit prizor, ko so pred sabo uzrli pisatelja Tadeja Goloba. Ta se je v začetku septembra hudo ponesrečil, zato so bili zdravniki v napovedih precej zadržani, celo pesimistični.Vendar je borbeni avtor knjižnih uspešnic vse presenetil in navdušil z neverjetno hitrim okrevanjem. V spremstvu žene Mojce in hojice se že sprehaja naokoli, počasi in preudarno. Med počitkom na klopi sredi Ljubljane je priznal, da mu je najtežji del rehabilitacije nošenje vratne opornice, a bo tudi to prenesel, vse v želji, da si čim prej povrne telesno kondicijo. Pokonci ga drži tudi ...