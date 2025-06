Nepozabno potepanje po Cannesu in Azurni obali (Suzy)

»Obožujem potovanja in z veseljem sem se pridružila prijateljici Mattei Benedetti in ji asistirala, ko je s svojimi kreacijami trajnostne modne znamke za rdečo preprogo oblekla Petro Nemcovo, njenega moža Benjamina Larretcha in Tarino Patel. Cannes je bil poln igralcev, igralk, filmskih ekip in različnih vplivnežev, pogled na znamenito rdečo preprogo pa sem lahko opazovala z druge strani ulice, saj je bilo sprehajanje znanih obrazov rezervirano le za množico fotografov. Bilo je zanimivo opazovati vrvež in ulice, polne radovednih ljudi, ki so želeli videti znane igralce. Cannes je bil včasih prijazna ribiška vasica, ki je sedaj poln prestižnih hotelov in vibrantnega hitenja,« pove Melita, ki je obiskala še Saint Tropez, kjer je z ladjice opazovala vile petičnih lastnikov, tudi tisto Brigitte Bardot.

Za en dan je skočila še na kratek ogled Monte Carla in žepne kneževine Monaco, ravno, ko so hrumeli bolidi formule 1 na ogrevanjih. »Azurna obala je turistična Meka, mondena je vsa francoska riviera. Z veseljem pa sem se vrnila nazaj v Slovenijo, kjer imamo res raj.«