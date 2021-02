Nepozabnih 15 Nine Pušlar

Nina Pušlar je pred dnevi ob petnajsti obletnici kariere večtisočglavo občinstvo navdušila z novimi aranžmaji svojih največjih hitov, ob objavljanju posnetkov oboževalcev in glasbenih kolegov pa so skoraj pregorela družabna omrežja.



»Po enem letu brez koncertov in tempa, kot smo ga bili vajeni pred tem, je bil ta mesec intenzivnih priprav, iskanja tehničnih rešitev, osveževanja aranžmajev in izvedba nastopa kar velik izziv. A sem vesela, da smo ga sprejeli in da smo se očitno dotaknili občinstva, saj so nas gledalci zasuli s pozitivnimi sporočili, komentarji in pohvalami,« je po spletnem koncertu povedala zadovoljna Nina.



Svoj jubilejni koncert je izpeljala na Bledu, pridružil pa se ji je tudi Matjaž Robavs, s katerim sta se skoraj dvestokrat zaljubila v muzikalu Cvetje v jeseni. »To je bil zahteven projekt in hkrati čudovita izkušnja, zdaj pa srčno upam, da prihajajo časi, ko se bomo lahko spet srečevali na običajnih koncertih, se veselili, peli, objemali,« se veseli prihodnosti.



