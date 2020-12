Nepozabni dnevi v toplem Dubaju

Letos se je govorilo in pisalo predvsem o Primožu Rogliču in Tadeju Pogačarju, a imamo še veliko odličnih kolesarjev, ki tekmujejo na največjih tekmovanjih. Eden od njih je postavni Luka Mezgec, ki tekmuje za avstralsko ekipo. Letos je zelo zadovoljen s svojimi dosežki, za katere mora trdo garati. »Komaj čakam dneve, ko mi ni treba pet ur trenirati po programu, temveč lahko počnem stvari, ki so mi ljube – grem v hribe, se vozim z električnim skirojem, grem na pot po svetu, ki ni trening ali tekma,« je iskren športnik, ki se te dni mudi na toplem, natančneje v Dubaju, kjer ima številne prijatelje. Tam uživa nekaj prostih dni, svojemu prijatelju pa je prinesel edinstveno darilo – majico kolesarskega 'brata' Tadeja Pogačarja, ki tekmuje za klub iz Združenih arabskih emiratov, kamor spada tudi Dubaj. Njegov prijatelj, lastnik kavarne, se je darila zelo razveselil. Luka, ki je tudi ljubitelj posebnih vrst kave in velik strokovnjak zanje, pa je z veseljem spil skodelico poživljajočega napitka.