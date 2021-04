Nepozabna morska poroka

Alenka in Kamenko Kesar sta za prizorišče svoje poročne pravljice izbrala teraso nad morjem v hotelu Kvarner in tam preživela pravljično poletno noč. »Na poroki nas je bilo 75, med svati so prevladovali najini prijatelji, ki prihajajo od vsepovsod, veliko pa jih dela v medijih. Bilo smo pisana, barvna druščina, ki se je lepo ujela. Zame je bilo posebno veselje, da je na poroki plesala moja mami, ki je bila takrat že bolna in sredi kemoterapije. A tisti dan se je počutila odlično, tako je bila tudi videti. Najlepše možno,« se spominja Alenka. To je bila Alenkina (pa tudi Kamenkova)...