Nepozaben večer v družbi velike zvezdnice

Svetovno priznana koreografinja in plesalka Nika Kljun je ime, ki ga v plesnem svetu poznajo vsi. Kako zelo je priljubljena čez lužo, dokazuje dejstvo, da je pred dvema letoma za zvezdnico Paulo Abdul sestavila koreografijo za nastop na podelitvi glasbenih nagrad Billboard v Las Vegasu.



Devetinpetdesetletnica navdušenja nad našo plesalko ni mogla skriti, med drugim je dejala, da je bilo sodelovanje z Niko nekaj najboljšega, kar se ji je zgodilo v karieri. Po skupnem projektu sta ostali v stikih, pred kratkim pa je Paula Niko povabilo na predstavo umetniškega festivala v Kaliforniji, kar je Nika opisala kot izjemno izkušnjo. »To je bila neverjetna predstava na čudovitem prizorišču. V čast mi je bilo, da sem bila med ljudmi, ki resnično cenijo moč in pomen umetnosti. Hvaležna sem Pauli, da me je povabila, saj sem lahko uživala v novih dimenzijah in neverjetni energiji,« je priznala.



V zaodrju je spoznala nastopajoče, med katerimi so bili prostovoljci, ki si želijo spodbuditi mlade za umetnost in kulturo, kar je našo plesalko navdušilo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: