Nepozaben prvi dopust v troje: prvič z Nino in Mio

Nekdanji deskar na snegu, Velenjčan Tim Kevin Ravnjak, si je, odkar je upokojen, izpolnil vse velike življenjske želje. Mineva namreč leto dni, odkar je na peščeni plaži na romantičnih Maldivih obljubil večno zvestobo svoji Nini, gospa Ravnjak pa je že takrat vedela za prekrasno novico, da bosta septembra postala oče in mama. In ko se jima je rodila hči Mia, je bila to za nekdanjega športnika najlepša stvar.

Tim Kevin se trudi čim bolj podpirati svojo ženo pri skrbi za hčerko. Ponosnega očka boste široko nasmejanega kar pogosto lahko srečali na sprehodu z vozičkom. Mlada družina se veliko potepa po Sloveniji, nedavno, ko se je živo srebro na toplomeru že nekoliko dvignilo, pa so se odpravili na prve počitnice v troje.

Sporočajo, da je na morju v Istri prekrasno, mala Mia neskončno uživa v bazenu, pa tudi Tim Kevin in Nina uživata, ko se namakata in igrata s hčerko.