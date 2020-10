Nepopisno veselje družine Damjan

Da je življenje družine Damjan zaznamovano s snegom, je precej logično, saj je očka Jernej že od malega zapisan smučarskim skokom. Kljub temu pa so osrečili najnovejšega družinskega člana, ko so ga odpeljali na prvo srečanje z mrzlo in mokro belo odejo. Izkoristili so prve snežinke in kosmatinca Thora vzeli s sabo na Korensko sedlo, kjer je sneg že dobro pobelil naravo. Hišni ljubljenček sprva ni bil ravno navdušen nad nepoznano mehko podlago, zato se je stiskal v naročju. Naposled pa se je le spoprijateljil z njo in veselo tekal naokoli ter prisedel k Niki, da sta se skupaj sankala in predajala prvim letošnjim zimskim užitkom. Mala gospodična je bila na koncu dneva pošteno premočena, kar moraš vzeti v zakup, če se radostno valjaš po zasneženem pobočju.