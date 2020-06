Neponovljivi Franc Planinšek: podarjal je lepoto

Njegovo življenje je bilo zaznamovano z lepoto, saj je kot izjemen plastični kirurg osrečeval ljudi tako z rekonstrukcijo delov telesa, ki sta jih prizadela bolezen ali nesreča, kot z estetskimi popravki, da bi z njimi nekomu povrnil samozavest. Bil je odrešitelj, učitelj, mentor in oče. Vsako svoje poslanstvo je opravljal predano, zavzeto in strastno, kajti Franci Planinšek je vse počel polnokrvno, doživeto, na svojstven način. Takšen je bil tudi v izjavah in z njimi marsikdaj razburkal, vznemiril, nasmejal ali potolažil. Prijatelji in kolegi so ga označili kot človeka skrajnosti, ekstremno dobrega, zanimivega in ...