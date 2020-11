Nenavadno prijateljstvo Jasne Kuljaj, ki traja že leta

Uradni koronapodatki: rezultati slabši kot prejšnji teden

Včeraj so v Sloveniji na novi koronavirus testirali 3563 oseb, pri 920 vzorcih pa so ugotovili, da so pozitivni (25,8 odstotka vzorcev), sporoča vlada. Število umrlih, ki so bili okuženi tudi z novim koronavirusom, se je povečalo za 32. Dan prej jih je bilo 41, na isti dan prejšnjega tedna pa 23. V bolnišnicah je 1261 oseb (dan prej 1224), intenzivno zdravljenje pa potrebuje 201 oseba