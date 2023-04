Neli Rep: Karma pomeni minus na računu

Poznamo jo predvsem kot terapevtko karmične diagnostike, a je tudi predavateljica in ustanoviteljica šole za bioterapevte NR, ki aprila praznuje deseto obletnico. Sprva so sprejeli v izobraževanje po 30 bodočih terapevtov, vsako leto pa, opaža, je več potrebe po tovrstnem znanju, s katerim se osebe preobrazijo v škodljivih vzorcih, da lahko začutijo in tudi živijo sebe. »Vseh prijavljenih seveda ne zmoremo sprejeti, kajti prijav je vedno več kot mest, a počaščena sem, da nam ljudje zaupajo in prepoznajo kakovosten program šole.«