Neli in njeni muskontarji

Dugo leto bodo nastopili na Vurberškem festivalu.

Neli z muskontarji je zanimiva primorska glasbena zasedba.

»Mi smo glasbeniki s Primorske, vse od Obale do Krasa in Ilirske Bistrice,« nam povein nam svoje muskontarje tudi opiše. »Izvrsten harmonikar je, ki prihaja iz Tinjana, ki je tudi učitelj diatonike. Ima zasebno šolo INmuzik, v kateri poučuje diatonično harmoniko, tudi na Hrvaškem, harmonike pa celo servisira. Bariton, bas kitaro, trobento in kontrabas igra, ki prihaja iz zamejskega Praprota, živi pa v Komnu. Je izjemen glasbenik in vokalist, ki sodeluje v številnih zasedbah, nekoč je spremljal harmonikarja, zelo aktiven pa je tudi pri Godbi Nabrežina. Kitarist in pevecprihaja iz Podgrada pri Ilirski Bistrici in je prav tako glasbenik z dolgim stažem. Sicer roker po duši je trenutno aktiven tudi v skupini, ki izvaja irsko glasbo. Sam pravi, da je njegov najljubši band Turn on Irish,« nam fante opiše Neli Žlof, ki je sicer Ljubljančanka, a trenutno živi v Brkinih in je prav tako sodelovala že v številnih glasbenih zasedbah.»Za seboj imam devet narodno-zabavnih festivalov, vse od Graške Gore do Števerjana in Ptujskega festivala, kot gostja sem bila tudi na Melodijah morja in sonca, dvakrat sem nastopila na Narečni popevki, od tega leta 2011 samostojno s pesmijo Jes bon še leti, dvakrat sem bila na Škofjeloškem festivalu viž v narečju pa tudi na festivalu na Hrvaškem. Trenutno pojem še v skupini Belle de Jour, ki prav tako izvaja narodno-zabavno glasbo, njeni člani pa prihajajo s Krasa. Sodelujem pa tudi s pevsko skupina Studenec iz Pivke. Izpostavila bi še sodelovanje s skupino Faraoni, saj sem bila v kombinaciji z drugimi kot back vokalistka z njimi na kar štirih koncertih po Sloveniji,« nam oriše svojo glasbeno pot pevka Neli, ki bo drugo leto sodelovala na vurberškem festivalu, ki bo njen deseti festival po vrsti. »Za to sem se odločila na pobudo organizatorjev, prav s tem namenom pa je tudi nastala skupina Neli z muskontarji. Kako bo šlo naprej, bomo še videli,« je skrivnostna pevka, ki se bo s svojimi muskontarji na festivalu predstavila s pesmijo Če bi morje govorilo.»Besedilo zanjo je ustvaril, melodijo, posneli pa smo jo v studiu pri. Pesem mi je pisana na kožo, ker je dinamična, vesela, posebna in ravno prav igriva. Ker bom kmalu tudi sama praznovala okroglo obletnico, pa sem se odločila, da se predstavim še na desetem festivalu po vrsti. In tako z okroglo obletnico, eno in drugo, obračam nov list v življenju in pri glasbenih projektih. V prihodnjih mesecih pa nameravam posneti tudi svoj prvi videospot, ki bo dal vsej zgodbi še dodatni pečat in bo seveda izšel, takoj ko bo pesem predstavljena na festivalu,« nam še pove simpatična Neli Žlof.