Nekoč polka punca, danes Slovenka

Kratek čas je bila članica Veselih Štajerk.

Lani je oblekla narodno nošo, ko je na SPV zapela z mamo v ansamblu Vera & Originali ter pripomogla k njihovi zmagi.

Njeno življenje je prepleteno z glasbo, poslušala jo je že, ko je bila še v maminem trebuhu. Njena mama je namreč profesionalna glasbenica, priznana tekstopiska in komponistka, ki ima ansambel Vera & Originali. Čeprav jedobro vedela, da profesionalno ukvarjanje z glasbo prinaša odrekanje, žrtvovanje, potrpežljivost, predvsem pa redno delo za doseganje malih in velikih uspehov, se je odločila za to pot. »Vesela in hvaležna sem mami za vse njene nauke in podporo, ki mi jih daje že od začetka šolanja. In počaščena sem, da se odlično dopolnjujeva pri avtorskem delu. Jaz pišem glasbo, mami pa besedila za najrazličnejše ansamble: Vesele Štajerke, Jug, Murne, Frajerke, zdaj pa še za Slovenke, nov ženski kvintet, v katerem pojem tudi jaz,« nam pove Eva, ki je z mamo ustvarila skladbo Če si za ples, s katero so bile Slovenke sprejete na letošnji izbor festivala Slovenska polka in valček. Prav ta nastop jih je izstrelil v glasbeno orbito, saj so jih opazili celo v tujini.»Povabili so nas v nemško oddajo Supertalent ter avstrijski odmevni Schlagerdiamant. Ko se bodo razmere s koronavirusom unesle, pa nas čaka še več nastopov. A teh si največ želimo prav doma in že kmalu, 18. septembra, bomo nastopile na najstarejšem narodno-zabavnem glasbenem festivalu Ptuj 2020. In to s skladbo Hočem polko, ki sva jo prav tako ustvarili z mamo,« nam pove pevka, ki si je na vsak način želela igrati trobento kljub prepričevanju, da ta inštrument ni najbolj primeren za dekle. Pred šestimi leti je opravila sprejemni izpit na University of East London (ICMP). »Takoj po avdiciji so mi ponudili študijsko mesto, ki mi je dalo neprecenljivo znanje in izkušnje. Vsak teden sem sodelovala v performansih, ki so se odvijali v živo, in nastopala z različnimi glasbeniki in zasedbami. Sodelovala pa sem celo z ekipo oddaje The Voice,« nam pove glasbenica, ki se je pred tremi leti iz Londona vrnila z diplomo First Class Honours, dragocenim glasbenim znanjem in obilico svežih idej, ki jih želi predstaviti v svojih skladbah.Evine sanje pa se uresničujejo celo na področju popularne glasbe. Kot glavna vokalistka, komponistka in besedilopiska sodeluje s profesionalnimi ustvarjalci iz Evrope in Amerike pri velikem projektu, ki je v zaključni fazi. Hkrati zaključuje magistrski študij glasbene pedagogike. Z mamo Vero pa sta si zelo podobni še v nečem: obe obožujeta živali. Od tistih v hlevu pri starih starših do tistih na polju, saj jih Eva redno rešuje, naj gre za ptice, voluharje, miši ali ježke. Najljubši pa so ji seveda hišni ljubljenčki, pes Samson, psička Coco in muca Mica, ki so kot njihovi družinski člani.