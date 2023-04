Nekdanja vražja muzikantka Saša še poje (FOTO)

Po poklicu je Saša Zamernik diplomirana vzgojiteljica, zaposlena je v vrtcu Velenje. Nazadnje je bila pevka v ansamblu Vražji muzikanti, decembra 2019 pa se je od odrov poslovila, ker je bila noseča. Danes, štiri leta pozneje, je mamica dvema čudovitima punčkama. Evelin je stara skoraj tri leta, Isabel pa bo kmalu dopolnila eno leto. »Materinstvo je zame neprecenljivo in neopisljivo poslanstvo, čeprav je na momente naporno. Hčerkici sta narazen skoraj dve leti, zato je včasih res kar precejšen živžav,« nam zaupa simpatična pevka, ki še danes pozorno spremlja vse, kar se dogaja na glasbeni sceni. Predvsem je ponosna, da je bila nazadnje pevka tako vrhunskega ansambla, kot so Vražji muzikanti. »Zame so še vedno najboljši kvintet, pa ne, ker sem bila jaz njihova članica. Roko na srce, se bo vsak, ki se malce spozna na glasbo, zagotovo strinjal z mano,« pravi.

Saša Zamernik je danes ponosna mamica dveh hčerkic.

Čeprav se je z vsem srcem posvetila materinstvu, zdaj tu in tam znova poprime za mikrofon, predvsem takrat, kadar jo kakšen ansambel prosi za pomoč. »Odpela sem že kar nekaj poročnih obredov, zadnje čase pa sem nastopila na nekaj koncertih kot solistka na kakšni zasebni zabavi, če me povabijo za presenečenje. S tem tempom nameravam tudi nadaljevati. Po potrebi bom priskočila na pomoč kakšnemu ansamblu, pela bom na poročnih obredih in se še naprej odzivala na različna glasbena povabila. Moram poudariti, da pomagam izključno kvintetovskim sestavom, saj sem v tej glasbi najbolj doma, ne bom pa več članica kakšnega ansambla, saj to terja preveč napora in časa. Preden sem postala mamica, sem veliko časa namenila tovrstnim obveznostim, zdaj pa menim, da je prav, da je moja družina na prvem mestu,« pravi Saša.

Pela je z različnimi ansambli, zdaj pa občasno priskoči na pomoč.

Izjemno je hvaležna, da je imela v minulih letih priložnost stati na odru s samimi znanimi in odličnimi glasbeniki. »Z vsakim nastopom sem rasla in si nabirala izjemne izkušnje, ravno te so me pripeljale tako daleč, da zdaj vedno suvereno, z dvignjeno glavo stopim na oder in odpojem tako, kot najbolje znam. Sodelovala sem z Gorenjskim kvintetom, Vražjimi muzikanti, Veselimi svati, ansamblom Saša Avsenika, Markom Vozljem in Mojstri, Magnificom in mnogimi drugimi. In vsako sodelovanje je prineslo nekaj novega, čudovitega in nepozabnega. Življenju sem hvaležna za vse izkušnje, vzpone in padce,« pravi Saša, ki jo je za svojo spremljevalno vokalistko izbral celo Jan Plestenjak. »Skoraj me je kap, ko me je poklical in me povabil k sodelovanju pri snemanju plošče. Sodelovati s takšnim profesionalcem je res izjemna in zame neprecenljiva izkušnja, ki jo ohranjam v lepem spominu,« nam zaupa za konec.