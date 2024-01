Nekdanja voditeljica z družino Pavec raziskuje Ameriko (Suzy)

Majči, ki so ji pravili tudi slovenska Marilyn Monroe, ob kipu svoje vzornice. FOTO: osebni arhiv /instagram

Maja sicer že leta ni več aktivna v televizijskih vodah, je pa zato velika ljubiteljica glasbe. S harmoniko je zadnja leta navduševala Slovence v ZDA. Tam se počuti zelo domače, nekaj časa je namreč čez lužo tudi živela, v zadnjih tednih pa jo znova odkriva v družbi dobrih prijateljev – Janija Pavca, njegove žene Nine ter njunih hčerk Sare in Kaje.

Druščina se je na drug konec sveta odpravila še pred božičem, z avtodomom so obiskali Mehiko, Novo Mehiko, Kalifornijo, Arizono in Teksas, kjer so si ogledali tekmo med ekipama Dallas Mavericks in New York Knicks, in čeprav Luke Dončića zaradi poškodbe niso videli igrati, so med tekmo spoznali skupino navijačev iz Slovenije.

Za piko na i je Dončićeva ekipa poskrbela za zmago, vesela druščina pa se je odpravila novim dogodivščinam naproti.