Nekdanja miss športa je z družinico odpotovala v tople kraje (Suzy)

Tokrat sta jo obiskala skupaj s svojima deklicama, triinpolletno Rubi in desetmesečno Erin. Ogledi so seveda drugačni, kot so bili samo v dvoje, a je izkušnja seveda obogatena.

V družbi nežnih velikanov so nadvse uživali. FOTO: osebni arhiv/instagram

Njuni deklici sta namreč marsikje navezali stike in našli prijatelje ter dokazali, da sta včasih za komunikacijo dovolj prijazen pogled in srčen nasmeh.

Izkušnja je bila nepozabna predvsem za Rubi. FOTO: osebni arhiv/instagram

Po vrvežu Bangkoka so se odpravili na otok Koh Samui, kjer so obiskali tudi zavetišče za slone, kjer so se družili s prijaznimi velikani, jih nahranili in uživali v njihovi družbi, na koncu pa so se jim lahko pridružili celo pri kopanju.