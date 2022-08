Nekdanja Frajerka in Slovenka dahnila da (FOTO)

Marjetka je nekdanja kitaristka in pevka, ki je bila članica ansambla Frajerke in ansambla Slovenke. A ne eden in ne drugi nista več aktivna, so pa dekleta, ki so se pred tem kalila v številnih priznanih ansamblih, ostala v zelo dobrih odnosih in tudi stikih. Tako ne čudi, da je bila Marjetkina poroka dogodek, na katerem je imela prvo in zadnjo besedo glasba.

Marjetka Gričnik (zdaj Cvelfer) in njen Boštjan na zelo vroč poročni dan

»Moj poročni dan je bil 23. julija. Poroko sva z Boštjanom sicer načrtovala že lani, a se nama načrt zaradi korone ni izšel, letos pa nama je uspelo. Poročila sva se na Gorenju pri Zrečah, civilni obred pa je bil v Slovenskih Konjicah, kjer se je v dvorani Konjičanka nadaljevalo slavje vse do jutranjih ur,« je za revijo Suzy o nekaj podrobnostih poroke spregovorila sveže poročena Marjetka.

Na poroki z njenim Boštjanom, s katerim že imata osemletno hčerko Ajdo, se je zbralo kar 130 svatov. »Seveda so bile med povabljenimi tudi vse moje frajerke, Lidija Križnik in Andreja Grosek in njena hčerka Lea, ki so pele tako na cerkvenem kot civilnem obredu. Prav tako sta bili med povabljenimi še moji sočlanici ansambla Slovenke, Katja Kapun in Barbara Jehart. Slednja je uredila vse cvetlične aranžmaje, saj prihaja iz znanega Vrtnega centra Jehart iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu,« nam pove Marjetka.

Marjetka z očetom muzikantom in polsestrama

Na slavju je bilo kar nekaj gasilcev iz Prostovoljnega gasilskega društva Gorenje pri Zrečah, saj je tudi Boštjan gasilec, medtem ko je glasba pri njej v družini, saj je njen ati prav tako muzikant, ki je kar 30 let igral harmoniko pri znanem zreškem ansamblu Zreških 6. Tokrat pa so bili na poroki za zabavo gostov angažirani člani Ansambla Slovenski zvoki, ki so svoje delo kljub res neznosni vročini odlično opravili. Takoj po poroki so se Boštjan, Marjetka in njuna Ajda odpravili na dopust, tako da so si dodobra odpočili in uredili misli. Lepi spomini pa bodo na poročni dan ostali tudi na številnih fotografijah.

Slovenski zvoki so zabavali svate.