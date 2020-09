Nekateri spet v studiih, drugi v gorah

Natakarica Sofija in voditeljica oddaje Pri Črnem Petru Jasna Kuljaj.

Po Posočju je odmevalo

Medtem ko smo prve tri oddaje Slovenski pozdrav videli že marca, saj so jih posneli še pred epidemijo in so jih zdaj le ponovili, so televizijci v poletnih dneh posneli še preostale. V njih bodo predstavili ansamble, ki se potegujejo za finale letošnjega festivala Slovenska polka in valček – mlada generacija. To so Trenutek, Udar, Povratniki, Razplet, Prisrčniki ter Topliška pomlad, ki se bodo predstavili s polkami, ter Norost, Opoj, Zadetek, Valovi, Špadni fantje, Ansambel Gašperja Brunskoleta, Kerlci in Petovia kvintet, ki bodo izvedli valčke. Videli in slišali jih bomo v prihodnjih tednih, finale pa bo 23. oktobra v studiu RTV Slovenija.Voditeljainsta torej nazaj, glede na to, da se oddaja v sedmi sezoni poslavlja, pa v njej obujata spomine na leta skupnih dogodivščin. Prav tako je svoja vrata znova odprla gostilna Pri Črnem Petru. No, pravzaprav je gostilna le navidezna, saj je tudi to zabavno-glasbena oddaja, v kateri za smeh gledalcev skrbijo stalni humoristikot novinar Regon,kot poštar Peška in gasilec, vodi jo, v vlogi natakarice Sofije pa nastopa. No, pravzaprav sta Jasna in Alja v prvi oddaji malo zamenjali vlogi, ko je Jasna po naključju odkrila, da ima natakarica Sofija višjo plačo od nje. Rdeča nit oddaje to sezono ostaja glasba, videli in slišali bomo različne glasbene goste, tako zabavne kot narodno-zabavne, prav tako pa ne bo manjkalo zabavnih zapletov in dialogov, s katerimi bodo poskušali razvedriti gledalce v teh nič kaj prijaznih časih.Medtem ko so se torej nekateri že vrnili v studie, pa so se drugi, denimo harmonikarji Glasbene šole Bučar iz Ljubljane, že osmič podali na dvodnevno potepanje s harmonikami po naši lepi Sloveniji. Letos so izbrali Posočje in ga dodobra prečesali, saj so bili tako visoko v gorah, povzpeli so se na več kot 2.200 metrov visoki Krn in tam zaigrali, kot tudi v dolini. Med drugim so občudovali slapove in tolmune v neokrnjeni naravi Triglavskega narodnega parka v Lepeni, kjer so si ogledali edinstven Šunikov vodni gaj, potepanje pa so sklenili v Bovcu. »Rdeča nit naših druženj sta pohodništvo in glasba in vesel sem, da nam je projekt uspelo izpeljati tudi letos, čeprav z zamudo, saj smo ga s konca šolskega leta prestavili na začetek,« nam pove harmonikar in vodja glasbene šole Simon Bučar, ki mu tudi s takšnimi projekti uspe pritegniti v svoje vrste številne mlade harmonikarje.