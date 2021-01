Nekatere je koronsko leto bogato obdarilo

Lara Voler in Aljaž Goličnik odštevata.

Na veseli dogodek težko čakata ali pa sta ga morda že dočakala tudi Valentina Fink in njen Gašper Klobučar.

Barbara Žerjav iz Donačke je decembra še v drugo rodila sinčka, Aleksu se je pridružil Gašper.

Rodile pa so se tudi nove simpatije. Eden takšnih svežih parčkov na glasbeni sceni sta violinistka in pevka, ki se je številni spomnite iz šova Slovenija ima talent, ter pevec, kitarist in baritonist»Drži, da je leto 2020 zaznamovala epidemija, ampak nama bo ostalo v lepem spominu zato, ker sva se v tem obdobju našla in imela dovolj časa, da sva se dodobra spoznala. Vse pa je lažje, ko enkrat najdeš sorodno dušo. December je sploh poseben, saj je Branko najprej praznoval rojstni dan, v nadaljevanju pa sva veliko pela božične pesmi in ustvarjala nove skladbe. Pri tem so se nama večkrat pridružili najini trije sončki –in, zaradi katerih imajo praznični dnevi poseben čar,« nam je povedala Hermina.Zelo veselo novico, in sicer da bodo kmalu štirje, nam je zaupala, pevka Ansambla Veseli Begunjčani, ki naj bi drugič postala mamica točno na valentinovo prihodnje leto. Izdala nam je, da pričakuje še eno hčerkico, ki bo delala družbo petletni. Rojstvo drugorojenke komaj čaka tudi očkaSvojo prvorojenko pa zelo kmalu pričakujetain, člana Ansambla Šepet. Lara ima rok v začetku januarja, a je povsem mogoče, da se bo veseli dogodek zgodil že v teh prazničnih dneh.Podobno napeto je še v eni glasbeni družini na Dolenjskem, kjer na prvorojenko ali prvorojenca čakata pevka in basist Ansambla Topliška pomladin. Morda je v tem trenutku, ko prebirate aktualno revijo Suzy, na Dolenjskem že veselo, saj je Valentina imela rok poroda tik pred božičem. Zagotovo bo zato tudi Valentini in Gašperju lansko leto ostalo v lepem spominu, hkrati pa jima v tem ne bo dolgčas.Že drugič je 4. decembra lani mamica postala, pevka Ansambla Donačka. Februarja lani se je namreč razveselila sina, ki se mu je ta mesec pridružil bratec. Mami in ati sta sporočila, da sta sicer nekoliko utrujena, a presrečna. Vsem novopečenim očkom in mamicam in tudi tistim, ki bodo to še postali, želimo eno bolj veselo leto. Z željo, da se vsi čim prej vrnejo na glasbene odre, saj jih tudi poslušalci že močno pogrešajo. Srečno!