Neja Zupan: Noro je razmišljati, da boš zdrav, če delaš vedno enako

Danes vam razkrijem 5 aktivacijskih ključev do zdravja, ki sem jih sama preizkusila na sebi. Pred 30 leti sem imela bolezni od A do Ž: meningitis, encefalitis, močne alergije, dermatitis, psoriazo, depresijo, nespečnost, težave z želodcem, trdovratno zaprtost. Bila sem izžeta, brez energije, utrujena, težko sem se osredotočila, imela sem meglo v glavi, lasje so mi izpadali v šopih, nohti so bili krhki, koža suha in hrapava, pa nihanja čustev, včasih, kot bi bila na železnici smrti ... So simptomi znani tudi vam? Na koncu sem zbolela še za rakom. Vse moje prednice so umrle za rakom, da,...