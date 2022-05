Neisha oblečena le v mikrofon

Glasba je očitno bistveno bolj pomemben del Neishinega življenja, kot si predstavljamo. Celo tako zelo je vpeta vanjo, da si je omislila prav poseben pevski kostum.

Odela se je samo v mikrofon, se ovila s kablom in pozirala za promocijski material svojega novega glasbenega projekta. Nima težav z golim telesom, če je seveda okusno in estetsko predstavljeno, zato je samozavestno stopila pred objektiv, četudi na sebi ni imela oblačil. Kreativnost ji je pisana na kožo in ideja, da se okiti z enim svojih najljubših rekvizitov, se je izkazala za odlično.

Čemu bi se sramovala ženskih čarov, ko pa se vsi rodimo goli in je v poplavi najrazličnejših razgaljenih ekscesov že marsikdo želel razvrednotiti žensko telo?! Neisha mu vrača pravo prednost in ga s ponosom predstavlja kot SVOJ tempelj.