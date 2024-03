Negovanje intuicije in polet v obilje (Suzy)

Numa Pompilius, drugi od sedmih rimskih kraljev, je znan po tem, da je prvotnemu desetmesečnemu koledarju dodal še januar na začetek leta in februar na njegov konec. Pozneje, leta 452 pred našim štetjem, je bil februar vrinjen med januar in marec in ustvarjen je bil današnji gregorijanski koledar.

Tudi to je lahko vzrok, da se januarja in februarja počutimo izgubljene, brez kompasa, vedenja, kako naprej, kot bi v gnezdu čakali, da nam zrastejo krila za polet v novo leto, v nov ciklus življenja. Lačni smo prostranosti horizonta, vetra v krila, vse bolj nepotrpežljivo čakamo, da na novo zaživimo. A še preden v aprilu iz gnezda poletimo, moramo vedeti, kam, kdaj, kako, zakaj.

Katarina Marinč FOTO: Cathy Ferrando

Vprašajte raje oblak neba

Kaj je tisto, kar imamo vsi v sebi, tako ženske kot moški, in nam omogoča, da na varne načine zapustimo gnezdo, da je naš let čim bolj miren, da čim manjkrat skrenemo s poti? To je naša intuicija, ki nam prek jasnovidnosti, jasnoslišnosti, jasnočutnosti in jasnovednosti šepeče dobre in modre poti. Narava je most med nami in božansko inteligenco, ki vse ve in nas želi dobročuječe voditi. Tudi France Prešeren je v svoji pesmi Kam? zapisal: »Ko brez miru okrog divjam, prijat'li 'prašajo me, kam? Prašájte raj' oblak nebá, prašájte raji val morjá …«

Mlado dekle, mati, kraljica

Sveto žensko načelo lahko spoznavamo skozi tri arhetipe boginje: malo deklico, mater in kraljico. Vsaka ima svoje rane, a tudi svoj glas in moči. Intuicija je glas mlade deklice, njena moč njeno čutenje sebe. Ko čutimo sebe, vemo, kdo smo, in čeprav je ženska narava povezovalna, se znamo vedno vrniti v svojo esenco, nikoli se ne moremo izgubiti, ne v drugih ljudeh ne v zunanjem svetu.

Katarina Marinč FOTO: Cathy Ferrando

»To je leto odločitev in izjemne preobrazbe, in če nam bo uspelo, bomo pozneje lahko rekli: To sem bil/-a pred 2024. in to sem postal/-a po njem.«

Drugi vidik, mater, odlikujeta odprto, veliko srce in zdrava maternica, da lahko 'rodi' ne le otroke, ampak vse, kar si želi in kar podpre njo, njene bližnje, skupnost in svet. Ona ve, da je v življenju vse povezano, zanjo je sveto vse: vsaka cvetlica, žival, seme, drevo, vsak kamen, kapljica vode, sosedov otrok, starec, brezdomec, popotnik, nebo.

Vabljeni na aktivacijo treh boginj v sebi na spletni delavnici 3/3 Portal trojne boginje in na spletni dogodek v živo 21. 3.: 33 Reading kanaliziranje leta 2024. Naročila in prijave na: www.livinglove.lv/si ali www.diamantnazemlja.si.

Tretjo boginjo – krono, svečenico ali kraljico prežemata modrost in uravnotežen negativni um, ki jo vedno ščiti pred nevarnostjo in ji jasno narekuje, kako postaviti meje zunanjemu svetu in reči ne vsemu, kar zanjo ali za življenje ni varno. Brez krivde in vedoč, da ni nora. Vedoč, da je živeti zdravo, zavestno in srečno življenje tako njena odgovornost kot rojstna pravica.

Sledimo ženski esenci

Leto 2024 je leto osmice in obilja, toda obilja česa? Obilje slabega ali dobrega, bolezni ali zdravja, vojn ali miru, sreče ali žalosti?

Ves čas bomo pred izbiro med dualnostmi in še kako bo pomembno, da bomo znali slišati in slediti ženski esenci v sebi. To je leto odločitev in izjemne preobrazbe, in če nam bo uspelo, bomo pozneje lahko rekli: To sem bil/-a pred 2024. in to sem postal/-a po njem. Opustiti bomo morali marsikaj starega, tudi če še ne bomo poznali novega.

Katarina Marinč FOTO: Cathy Ferrando

Čeprav se osebnih in tudi zunanjih dogodkov ne da z gotovostjo napovedati vnaprej, ker o svojem zdravju, odnosih in dogodkih ves čas odločamo sami, prek negativnih ali pozitivnih čustev, misli, dejanj in negativne ali pozitivne karme, se lahko odločimo, da se bomo trudili za zavestne izbire med ranami in dušo, preteklostjo in prihodnostjo, temo in svetlobo, žrtvijo in svobodo, lažmi in resnico. Ne pozabimo, da je naša osebna in skupna usoda ta, da si jo pišemo sami.

Katarina Marinč, mednarodna predavateljica, učiteljica univerzalnih zakonov in portalov, kundalini joge, tehnologije diamantne zemlje in divje kulinarike