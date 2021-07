Nečakinji princese Diane: Želeli bi si več časa s teto

Lady Amelia in Lady Eliza. FOTO: Profimedia

Nečakinji princese Diane, dvojčici ladyin ladyne skrivata ljubezni do svoje pokojne tete. Čeprav je ta umrla, ko sta bili stari komaj pet let, imata nanjo lepe spomine, želita pa si, da bi jih bilo še več. »Seveda si želim, da bi lahko z njo preživela več časa. Moji spomini nanjo so zelo posebni in zelo živi, ne vem, kako to,« je dejala Eliza.Devetindvajsetletni hčeri grofasta podedovali tetino lepoto in sta še kako zaželeni gostji na najrazličnejših dogodkih visoke družbe. Pred kratkim sta se obe preselili iz Južne Afrike v London.Prva je v britansko prestolnico z zaročencempripotovala lady Amelia, kmalu za tem pa se je odločila novo poglavje v življenju začeti tudi njena sestra. »Z zaročencem sva se odločila preseliti v Združeno kraljestvo in sva trenutno začasno v Franciji. Morda se zdi, da sva srečneža (in v precej pogledih sva res), a selitev iz ene dežele v drugo je naporna,« je na instagramu priznala Amelia. Dekleti v Londonu sicer živita le 20 minut druga od druge.