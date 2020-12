(Ne)srečna ljubezenska zgodba

Prihaja sneg do nižin, Arso izdal opozorilo

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno in ponekod megleno. Nekaj sonca bo občasno predvsem v vzhodnih krajih in ob morju. Nastajale bodo krajevne plohe, dopoldne v zahodni polovici Slovenije, popoldne in zvečer tudi drugod. Ob morju bodo posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, napoveduje