METODA FELDENKRAIS

Ne pustite, da vas določa diagnoza

Kot mami otroka s posebnimi potrebami in kupom diagnoz se ji je najprej sesul svet, potem pa se je odločila, da ne bo pustila, da prognoze zapečatijo sinovo usodo. Odkrila je metodo feldenkrais, s katero so dosegli občuten napredek pri hoji in gibanju, ter se odločila, da jo bo študirala na Dunaju. Danes sin nima več gibalnih težav in v skoraj vsem dohiteva vrstnike. Tadeja pravi, da ga dojema kot dar, ki je njo in družino pripeljal tja, kjer so danes.