Ne prepričujte … Napornih ljudi (Suzy)

V odnosih premislite o besedah Helen Mirren: »Preden se z nekom prepirate, se vprašajte, ali je ta oseba sploh dovolj duševno zrela, da dojame koncept drugačne perspektive. Ker če ni, nima smisla. Ni vsak prepir vreden vaše energije. Včasih, ne glede na to, kako jasno se izražate, druga oseba ne posluša, da bi razumela – posluša, da reagira. Obtičala je v svoji perspektivi, noče razmisliti o drugem stališču in sodelovanje z njo vas samo izčrpa. Obstaja razlika med zdravo razpravo in nesmiselno razpravo. Pogovor z nekom, ki je odprtega duha, ki ceni rast in razumevanje, je lahko razsvetljujoč – tudi če se ne strinjate. Toda če poskušate skleniti dogovor z nekom, ki noče videti dlje od svojih prepričanj, je kot pogovor z zidom. Ne glede na to, koliko logike ali resnice boste predstavili, bodo vaše besede zasukali, odvrnili ali zavrnili – ne, ker se motite, ampak zato, ker nočejo videti druge plati. Pri zrelosti ne gre za to, kdo zmaga v prepiru – gre za to, da vemo, kdaj prepira ni vredno imeti. To je spoznanje, da je vaš mir bolj dragocen kot dokazovanje stališča nekomu, ki se je že odločil, da si ne bo premislil. Ni treba biti vsake bitke. Vsaka oseba si ne zasluži vaše razlage. Včasih je najmočnejša stvar, ki jo lahko storite, da odidete – ne, ker nimate česa povedati, ampak ker se zavedate, da nekateri ljudje niso pripravljeni poslušati. In tega bremena vam ni treba nositi.«