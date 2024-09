Ne prelagajte na druge odgovornosti za svojo bolečino (Suzy)

Prijatelje si izberemo, a vseeno se v odnosu z njimi – tako kot v vseh drugih – ne moremo izogniti preigravanju svojih vzorcev ter lekcijam, ki nas jih učijo. Hkrati vedno znova pozabljamo osnovno pravilo, ki bi se ga morali držati vsakokrat, ko pride do konflikta. Namesto samorefleksije in ugotavljanja, kaj imamo mi sami pri problemu, kaj nam sproža in kako reagiramo, namreč raje kažemo s prstom in obtožujemo drugo stran.