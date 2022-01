Ne potrebujejo papirja (FOTO)

Pravijo, da ljubezen nič ne stane, vendar se to ob ločitvi pogosto izkaže za neresnično. Mnogi znani imajo tako slabe izkušnje, da so se odločili, da se nikoli več ne bodo poročili. Razpravo o tem je pred kratkim sprožila Sandra Bullock, ki je dejala, da preprosto ne vidi smisla poroke.

Kris Jenner in Corey Gamble Najbolj slavna matriarhinja je bila poročena dvakrat. Najprej se je 1991. po 13 letih ločila od Roberta Kardashiana, odvetnika O. J. Simpsona, potem pa 2014. spet po 13 letih od Brucea Jennerja, ki je danes po spremembi spola Caitlyn. Čeprav je 66-letnica srečo našla v 25 let mlajšem agentu, ne bosta postala mož in žena, sta pa skupaj že dobrih sedem let. »Ne čutim potrebe, da bi oblekla dolgo belo obleko in se sprehodila do oltarja. Vse to sem že naredila. Hvaležna sem za vse pretekle izkušnje in se veselim svoje prihodnosti, vendar se ne želim poročiti.«

Enrique Iglesias in Anna Kournikova Skupaj sta že dvajset let, imata tri otroke in dva psa, a nobenega prstana na roki. Spoznala sta se, ko jo je izbral, da igra v njegovem videospotu. Svojo zasebnost skrbno varujeta, zato tudi skupnih fotografij para ni ravno veliko. »Poroka mi ni pomembna,« je že zdavnaj rekla teniška igralka. »Verjamem v predanost in odprtost, par si mora povsem zaupati in se spoštovati. Ni lahko, ko si tako dolgo skupaj, a on je moška različica mene, jaz pa ženska njega, zato se zelo dobro razumeva.« Enrique je tudi povedal: »Moji starši so ločeni, morda zato tako menim, a ne verjamem, da nekoga bolj ljubiš zaradi papirja.«

Kurt Russell in Goldie Hawn V zvezi sta sta že od leta 1984 in imata skupaj sina Wyatta, iz prejšnjih zakonov pa še tri: njegovega sina Bostona in njena otroka Kate in Oliverja Hudsona. »Ljudem, kot sva midva, poročni list ne da ničesar, česar še nimava,« je povedal Kurt. »Ne gre za zakon,« je dodala Goldie. »Gre za to, ali so ljudje pripravljeni ostati skupaj. Poroka predstavlja veliko odločitev: če jo hočeš, jo lahko tudi imaš. Marsičemu se moraš odpovedati, a radost in vznemirjenje dvojine in to, da se ponoči dotakneš nožnih prstov svojega ljubega, so res čudoviti.«

Shakira in Gerard Piqué »Če sem poštena, me misel na zakon grozovito plaši,« je povedala kolumbijska pevka. »Nočem, da me vidi kot ženo. Raje imam, da name gleda kot na svoje dekle.« Z nogometašem sta skupaj že od leta 2010 in imata dva sinova. »Njegovo dekle, njegova ljubimka. Zveni skoraj kot prepovedan sad. Všeč mi je, da mora tako biti ves čas pozoren. Hočem, da misli, da je vse mogoče in je razplet odvisen le od njegovega obnašanja.«