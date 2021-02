Ne obžalujte ničesar

Obžalovanje je zahtevno čustvo. Zajema dogodke, ki so se zgodili v preteklosti, in naše odločitve, ki imajo, pravzaprav zelo pogosto, številne daljnosežne posledice. Namreč, obžalujemo lahko le tisto, kar se je že zgodilo, kajne? Poglejmo okoli sebe, stisnimo v objem nam drage ljudi, bodimo radostni za majhne trenutke lepote okoli sebe in uživajmo v tem čudovitem trenutku. Ko imamo slabo vest, ker smo storili nekaj, česar nismo želeli ali hoteli, in se zavedamo, da to ni bilo primerno, zdravo ali v redu, pademo v vrtinec samoobtožb, samopomilovanja, jeze in pogosto obžalovanja. Pa saj se vsi ...