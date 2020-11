Ne moreta iz občine, kaj šele po svetu

»Vse je bilo že rezervirano!«

Priljubljeni radijski novinarsprva ni bil navdušen, ko mu je pred leti bolj avanturistična ženapredlagala, da bi njuno stanovanje v Ljubljani in hišo pri Pulju zamenjala z neznanci in tako poceni potovala po svetu.Toda hitro je premagal predsodke ter z družino užival v neverjetnih dogodivščinah. Prav posebno sta s Suzano načrtovala za letošnjo jesen, ko oba praznujeta okroglo obletnico. A jo bosta dočakala doma in prizemljena.»Vse je bilo že rezervirano, da bi šla konec oktobra v Miami in abrahama dočakala v čudovitem stanovanju na Floridi s pogledom na ocean. Vendar nama je žal korona prekrižala načrte in ostajava doma,« je nekoliko žalostna Suzana. Zakonca abrahamovca tako komaj čakata sprostitev ukrepov, saj imata v potovalnem ognju še veliko želez in bosta spakirala kovčke, takoj ko bo le mogoče. Na še mnoga leta pa bosta morala nazdraviti kar doma.